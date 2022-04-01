長榮(2603)旗下長程輪(Ever Forward)在美國馬里蘭州巴爾的摩港區外擱淺已逾兩周，至今二度嘗試脫困仍未能成功；長榮(2603)昨日宣布，基於船上所有財產的共同利益考量，與各方一同宣告「共同海損」。目前損失尚未估算出來，但都有投保相關保險，未來可獲理賠。

長榮表示，事件發生後隨即啟動緊急應變機制，找來全球知名的海事救援公司Donjon-Smit專業團隊協助搶救，這家公司亦是去年協助長賜輪脫困的專業團隊；然而，雖已進行淤泥清除作業，船舶擱淺問題仍無法解決。經過評估，船舶救援作業已屬共同海損行為，考量後續脫困作業複雜性拉高，長榮除了持續投入更多人力、機具和費用協助這艘貨櫃輪儘速脫離擱淺，並指派共同海損理算人Richards Hogg Lindley處理共同海損相關事宜。

業界人士指出，長榮宣告長程輪共同海損後，合作的聯盟夥伴如中遠、達飛和貨主將共同分攤船舶救援作業費用，後續程序將由保險公司接手處理並出具擔保，一旦脫困成功，貨主即可憑藉擔保順利提貨。