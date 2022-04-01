巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天改組內閣，10位部會首長換人，除了國防部長奈托外，所有離職的部長都將角逐今年10月舉行的六合一公職人員選舉。

根據巴西選舉法規定，想要參選的公職人員必須在選舉前至少6個月離職。這次離職的部長將競選州長、參議員和眾議員等職位，遺缺多半由執行秘書擔任，新內閣今天宣誓就任。

波索納洛在宣誓儀式中對離職的部長表示感謝，並祝福內閣大樓的新成員好運，因為任務艱鉅，所有人都會用放大鏡看他們的作為。

10位離職的部會首長包括婦女家庭和人權部長艾維斯（Damares Alves）、基礎設施部長福瑞塔斯（Tarcísio de Freitas）、勞動和社會福利部長羅連左尼（Onyx Lorenzoni）、科技創新部長龐特斯（Marcos Pontes）、區域發展部長馬林赫（Rogério Marinho）、農業部長克利斯蒂娜（Tereza Cristina）、政府秘書長阿魯達（Flávia Arruda）、公民部長羅馬（João Roma）、觀光部長馬查多（Gilson Machado）和奈托（Braga Netto）。

目前不確定奈托會不會被波索納洛選為競選連任的副總統候選人，卸下國防部長後，他將擔任總統私人辦公室的特別顧問。

新內閣人事包括婦女家庭和人權部長布瑞托（Cristiane Britto）、基礎設施部長桑派歐（Marcelo Sampaio）、勞動和社會福利部長奧利維拉（José Oliveira）、科技創新部長艾爾文（Paulo Alvim）、區域發展部長費瑞拉（Daniel Ferreire）。

還有農業部長柯德洛（Marcos Cordeiro）、政府秘書長朱尼爾（Célio Júnior）、公民部長班托（Ronaldo Bento）、觀光部長布瑞托（Carlos Brito）和國防部長奧利維拉（Paulo Oliveira）。

此外，巴西情報局長拉馬堅（Alexandre Ramagem）、文化部特別秘書佛里亞斯（Mário Frias）也在今天離職，遺缺暫時空著。