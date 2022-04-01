國民黨台北市議員羅智強傳最快本周六宣布參選桃園市長，有意參選台北市長的國民黨立委蔣萬安1日受訪表示，「我覺得他是一名非常有戰力的戰將，他絕對可以帶領年底選戰，不管在哪一個崗位」。

對於羅智強擬參選桃園市長一事，蔣萬安於電台專訪表示，他知道羅智強非常認真用心，一開始從台北出發時就陪他出發走到新北，感受到決心毅力，接著到桃園去走，實際了解地方心聲，羅智強不管有沒有正式宣佈，或是黨中央要規畫安排，重要的是要有公平機制，一直以來黨中央對相關提名作業會積極協調溝通，相信會做好，希望讓提名作業很順利完成。

蔣萬安認為，讓有意參選人有機會表達意見，過去黨中央都很有經驗，不管是先協調，或是候選人同意的方式，也許不是初選的民調，而是先來協調的民調，都可以來討論，重點是要有公平機制。

蔣萬安說，不清楚現在地方的聲音，但相信羅很了解，在地深耕許久議員也很清楚，現在就是坐下來好好談，不希望外界看到國民黨不團結，或是沒辦法用公平機制推出候選人，支持人都在看，讓外界在國民黨提名作業上翻轉過去刻板印象。

蔣萬安指出，不希望看到某一方參選人不滿意，或沒有機會表達意見，就被搓掉、排除掉，這都不是大家所樂見的。

主持人王淺秋追問，「你期待羅智強成為桃園的候選人嗎？」蔣萬安回應，「我覺得他是一名非常有戰力的戰將，他絕對可以帶領年底選戰，不管在哪一個崗位，非常強的戰力」。