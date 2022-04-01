「愛的迫降」CP玄彬、孫藝真昨(3/31)在韓國華克山莊（WALKERHILL）中的Aston House場地舉行世紀婚禮，小倆口都是演藝圈中的A咖，昨賓客名單曝光也讓外界瞠目結舌，星光熠熠有如頒獎典禮。其中有人側拍婚宴上兩人在一旁甜蜜講悄悄話，現場放起《愛的迫降》原聲帶中的歌曲，正當兩人臉靠近時有一名穿著西裝、背影高帥的男子正好擋住鏡頭，引來網友說：「我恨那個保鏢，怎麼那麼能擋」，但也有人回：「那好像是孔劉」。

玄彬和孫藝真在《愛的迫降》中愛的甜蜜感人，戲外兩人真實的愛情也在昨天開花結果，昨賓客名單曝光，除了先前已知的致詞人張東健、韓國前足球選手李同國、《愛的迫降》編劇朴智恩外，還傳出孔劉、田美都、黃政民、孔曉振、河智苑、韓在碩、高素英等人也受邀，而最令人驚訝的是宋仲基、李秉憲也現身，兩人分別是宋慧喬的前夫和前男友，而新郎玄彬也與宋慧喬有過一段情。

網友猜該男是孔劉。（圖／翻攝自蘿蔔全糖不加冰微博）

由於疫情緣故，玄彬和孫藝真先前就表示婚禮將採不公開形式，現場保全和安檢儀式也採最高規格，一張邀請函只准一個人進入，禁止攜帶親友，以免不相干的人影響典禮進行，就連藝人的經紀人也被統一安排到另一會場吃自助餐，而因該會場位於半山腰上，昨韓國媒體也是攝影大砲盡出，比賽求拍到好照片。

另有人找到疑似孔劉身影。（圖／翻攝自是月牙灣的月亮微博）

昨典禮開始不久，就有媒體捕獲到孫藝真牽著父親踏進紅毯的影片，稍晚網上更流出一支影片，可見孫藝真和玄彬在婚禮上說悄悄話，一旁放著《愛的迫降》中的歌曲〈Here I am again〉，有如戲外美好結局重現，但網友發現最後出現一名男子擋住鏡頭，抱怨起：「我恨那個保鏢，怎麼那麼能擋」，其他人笑回：「好像是孔劉」、「原來是我老公啊那沒事了」、「好像是我阿加西（叔叔，指孔劉）」、「感覺不太像阿加西」、「愛情的保鏢嗎哈哈」、「我笑飛了，第一次這麼不想看見孔劉，把玄彬孫藝珍擋的嚴嚴實實的」。