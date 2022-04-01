知名網紅「宛宛兒」當年因拍攝搞笑影片而走紅，加上經常在網路上不吝嗇的展現前凸後翹的D級火辣身材，使她人氣不斷飆升受到大批網友的喜愛，近幾年她也開始跨界主持、網路直播賣貨同樣交出漂亮成績單。而豪爽的個性的宛宛兒，日前為了替穩交3年的男友「哥哥」慶生，特別請來了2名辣妹坐在男友身上大跳艷舞，火辣場面讓網友看了都臉紅心跳。

宛宛兒的男友「哥哥」在3月30日迎接28歲生日，宛宛兒為了給他一個難忘的生日禮物，特別邀請了2位穿著亮橘色鏤空上衣與三角褲的清涼辣妹，繞著壽星貼身慶祝，之後還在男友的面前大跳抖臀艷舞，並坐在他的腿上磨蹭「超敏感私密處」，讓男友滿臉通紅不停用手遮住臉，不敢直視。

但正牌女友宛宛兒竟還嫌不夠，不停地在昨（31）日凌晨於臉書粉絲團上所PO出的影片中大喊「打開他的腿」、「弄他弄他」。最後甚至將男友的衣服扒開，遮住整張臉讓他看不到，再度請辣妹在他身上磨蹭以及上下彈跳，宛宛兒則是在一旁大喊「天哪！好爽好開心喔」 將氣氛炒熱到最高點。

網友看到影片後也紛紛留言「結果最爽的是宛兒」、「哥哥要硬不硬好難受」、「宛兒好大方」、「最後面影片感覺硬了」、「我覺得宛宛好厲害，我可以接受我老公看妹聊妹，可是我看到其他妹在他身上這樣，我可能無法」、「好性福」、「很難想像哥哥受到這份禮物的感受，明明感覺很爽但又不能太爽」、「好折磨人的生日禮物，哈」 。