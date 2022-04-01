路透社報導，俄羅斯總統普丁在週四簽署一份法令，命令13萬4500名新兵入伍，這是俄羅斯春季徵兵的一部分。國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）表示，這次徵召的新兵不會被派往任何「熱區」，他們指徵兵與烏克蘭無關；但有律師表示，徵召入伍者很可能在經過訓練後被派出去作戰。

俄羅斯徵召新兵

徵召新兵入伍目前是高敏感問題。普丁此前曾表示，只會派遣專業士兵前往烏克蘭，但俄國防部卻在3月9日承認，有一部分徵召入伍者被派往烏國戰場。普丁當時下令軍事檢察官調查及懲處違反普丁「不徵召義務役」命令的官員。

根據法令內容，在4月1日至7月15日的春季徵兵將涵蓋18至27歲男性，蕭依古表示，他們將在5月下旬被派往指定基地，接受3-5個月的專業訓練。

儘管國防部承諾不會將徵召入伍者送往戰場，但為數名拒絕上前線役男辯護的代表律師班尼亞許（Mikhail Benyash）表示，根據俄國法律，新兵可以在經過幾個月訓練後被派出去作戰。

2月24日普丁下令入侵烏克蘭，他們稱此次是「特別軍事行動」，要幫助鄰國去軍事化和去納粹化，這場戰爭已經造成數千人死亡，數百萬人流離失所。

最近俄國重新調整其目標，聲稱沒有要佔領基輔和其他主要城市，而是專注於「解放」烏東頓巴斯地區的戰線。

以美國為首的西方陣營對此表示懷疑，他們認為俄羅斯的「宣稱」是為喘一口氣重新部署軍隊。有軍事專家分析，宣布將重心放在頓巴斯地區可能是為了讓普丁更容易尋求藉口結束戰爭。