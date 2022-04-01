周四美股主要指數全面重挫，標普500指數創下兩年來最大單季跌幅，以科技股為主的那斯達克指數首季大跌9%，投資人對難以善了的俄烏衝突，以及這場戰爭對物價通膨和聯準會反應的影響仍然感到擔憂。

儘管對烏克蘭和俄羅斯可能達成和平協議的樂觀情緒在本周早些時候為美股帶來提振，但這個希望很快就破滅，在宣稱和談取得具體進展並允諾將縮減軍事行動隔日，俄羅斯就以猛烈砲火攻擊烏克蘭首都基輔郊區。

此外，俄羅斯總統普丁周四下令，自4月1日起，外國購買俄國天然氣須以盧布付款，否則合約將中止，這表示歐洲約三分之一的天然氣供應面臨斷供危機，另一方面，烏克蘭也準備迎來更多攻擊。

★主要指數

道瓊工業指數跌550.46點或1.56%，收34,678.35點，月漲2.3%、季線收跌4.6%。

標普500指數跌72.04點或1.57%，收4,530.41點，月漲3.6%、季線收跌4.9%。

那斯達克指數跌221.76點或1.54%，收14,220.52點，月漲3.4%、季跌9.1%。

三大指數均創下2020年3月新冠疫情大爆發以來最疲弱的單季表現。

費城半導體指數周四收跌79.62點或2.27%，為3,429.00點。

★消息

俄羅斯總統普丁下令天然氣出口必須以盧布付款，否則將中止供應合約，德國經濟部長對此表示，西方盟邦不會讓俄羅斯的「勒索」得逞。法國經濟部長表示，法德兩國正在為俄國切斷天然氣可能供應做準備。

為了平抑油價漲勢，美國總統拜登下令每日釋出戰略儲油100萬桶，為期六個月，總計將釋出1.8億桶原油，創下歷來最大規模的釋油行動。此外，白宮表示，拜登將要求國會立法，對租賃國有土地而不生產石油的能源企業開罰。受此打擊，周四紐約5月期油大跌7.54美元或7%，報每桶100.28美元，盤中一度跌破100美元大關，最低跌至99.66美元；惟首季仍然收漲36.25%。倫敦布蘭特5月期油收跌5.54美元或4.8%，為每桶107.91美元，盤中一度跌逾6%，觸及104.4美元。

俄國可能動用核武的風聲高漲，英媒報導普丁與俄國國防部長 Sergei Shoigu可能已經躲進核掩體。此前克里姆林宮發言人Dmitry Peskov日前表示，如果俄國面臨「生存威脅」，將不排除使用核武。

美國商務部公布，2月扣除食物與能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數年漲5.4%，雖略低於市場預估的年漲5.5%，但仍高於1月的年漲5.2%，並創下近39年來最大的年漲幅。與1月相心，核心PCE物價指數上升0.4%，符合預期。此外，數據顯示物價高漲已令個人支出大幅放緩。隨著物價不斷上漲，聯準會在升息方面越來越有可能變得更加激進，而這勢必將抑制經濟增長。

美國勞工部公布，上周（截至3月26日）美國初次請領失業給付人數增加1.4萬人，為20.2萬人，超出市場預期的19.6萬人，但仍處於低點。

美國多達200位跨黨派眾議員周四聯署要求拜登政府邀請台灣參與印太經濟架構（IPEF），美國貿易代表戴琪表示目前尚未決定該經濟架構的參與方。

投資人將密切關注周五公布的非農就業報告，以進一步確認美國勞動力市場的穩健程度，以及聯準會可能採取的貨幣政策路徑。