★分析

Kace Capital Advisors常務合夥人Ken Polcari表示，今天公布的PCE數據是聯準會首選的通膨數據，儘管數據大致符合預期，卻仍較上個月升高，且感覺會持續走高，因此市場出現了一些弱點。這只會鞏固聯準會主席鮑爾和該美國央行更激進的立場，因此今年將多次升息50個基點。

高盛預期到今年底標普500指數上看4700點，意即僅有2%的上漲空間，但看好歐股和亞洲股市（除日本以外）將分別有6%和12%上漲空間。

有「末日博士」之稱魯比尼（Nouriel Roubini）警告，市場距離「準黑天鵝事件」只剩一個標準差（Standard Deviation），除通膨問題外，我們還有戰爭帶來的重大地緣政治衝擊，而這只是「冷戰2.0」導致經濟蕭條的序幕。

★類股

標普500指數11大類股全面收黑，金融股和通訊服務股表現最弱，分別收跌2.32%和2.01%。具防禦概念的公用事業股與必需消費類股相對抗跌，分別小跌0.17%和0.43%。

受油價重挫影響，周四能源股下跌1.39%，但今年以來上漲約38%，仍是表現最好的類股，此外，能源股亦創下史上最大單季漲幅。

★重磅股

重量級科技股全盤盡墨，蘋果跌1.78%、微軟跌1.77%、亞馬遜跌1.99%、Alphabet跌2.02%、特斯拉跌1.50%、Meta跌2.41%、網飛跌1.80%。

主要晶片股僅高通勉強收在平盤之上，終場上漲0.06%。超微下跌8.29%，表現最疲弱。恩智浦下跌1.20%、輝達跌1.46%、美光跌1.60%、德儀跌2.12%、應材跌2.95%、英特爾跌3.64%。

★焦點股

連鎖藥局集團Walgreens Boots Alliance下跌5.67%，收在44.77美元，在道瓊指數成份股中跌幅最大。該公司維持2022年實現低個位數獲利增長的預測不變。

電腦大廠惠普和戴爾遭大摩調降股票評級和目標價，股價分別重挫6.49%和7.48%。摩根士丹利分析師Erik Woodring以看衰PC銷售為由，將戴爾的評級從「加碼」調降至「持平」、將惠普的評級從「持平」調降至「減碼」。受此波及，晶片大廠超微重挫逾8%。巴克萊銀行調降超微股票評級和目標價，稱該公司在各終端市場面臨周期性風險。

恐遭美股下市的風暴持續醱酵，主要中概股進一步大跌，周四百度ADR收跌8%，愛奇藝跌9.92%，富途跌12.94%。納斯達克金龍中國指數大跌5.44%，今年首季收跌21%，創下2008年以來最大單季跌幅。美國證券交易委員會（SEC）宣布將百度、富途控股和愛奇藝等5家中國企業列入《外國公司問責法》（HFCAA）的預定下市名單，為第三批被列入該黑名單的中國企業。

★台股ADR

台股ADR全面收黑。

台積電ADR跌2.31%，收在104.26美元，換算台股價格為596.83元。

聯電ADR跌2.77%，收9.12美元，換算台股價格為52.21元。

日月光ADR跌2.21%，報7.09美元，換算台股價格為101.46元。

中華電信ADR跌0.22%，收44.45美元，換算台股價格為127.22元。