台灣屬潮濕溫暖海島型氣候，適合黴菌生長，鼻腔就是個適合寄生的環境。（盧金足攝）

台中市一名39歲吳先生最近一年來時常覺得聞到異味，旁人也聞到臭味，有人以為他踩到狗屎，加上自覺臉部有壓迫感、鼻涕倒流，困擾許久，醫師透過內視鏡檢查診斷為黴菌性鼻竇炎，進行鼻部內視鏡手術，取出直徑1公分左右黴菌球，順利解決異味困擾。

長安醫院耳鼻喉科醫師林恆甫表示，台灣屬於潮濕溫暖的海島型氣候，相當適合黴菌的生長，鼻腔就是個適合寄生的環境，加上人口密集以及空汙問題等，使得鼻竇炎在台盛行率高。

黴菌性鼻竇炎的症狀並不明顯，從輕微的流鼻水、鼻塞、鼻涕倒流、黃色鼻涕、臉部壓迫感、嗅覺異常、慢性咳嗽，到嚴重的顏面視力受損或意識改變等神經學症狀都有可能。

引起鼻部異味的原因有很多，像是黴菌或細菌感染、鼻黏膜病變、萎縮性鼻炎、鼻內異物，甚至是鼻咽癌等，可由鼻內視鏡、鼻竇X光片或是電腦斷層掃描來做鑑別診斷。

若長期反覆的鼻竇炎未經妥善的治療，還可能影響周圍的器官：例如壓迫眼眶周圍造成眼周感染及複視；或者往上進入顱內感染造成意識改變等神經學的症狀。

黴菌性鼻竇炎，一般的藥物治療幫助有限，最好方法是將黴菌從鼻竇清除乾淨，鼻部內視鏡手術是安全且有效的治療方法，再搭配術中導航系統輔助，清除乾淨這些黴菌積累的塊狀物，照顧得宜，病患通常能痊癒，甩開鼻腔不適感、恢復生活品質。

林恆甫說，民眾有出現這種類似的症狀，建議前往有內視鏡設備的醫療院所檢查，才能早期診斷，正確治療，在家時可以使用除溼機、空氣清淨機，若外出空氣品質差時，最好戴上口罩，以減低發生鼻竇炎的機會。