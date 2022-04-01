有位自稱是營業員的網友昨（31日）在PTT論壇上分享一位70歲擁有20年股海資歷的資深投資人違約交割，且身上只剩下200元的勸世文，呼籲股民遠離當沖，要注意風險管理，引起熱烈討論。不過有人提出質疑，認為券商才是導致該名客戶違約的最大兇手，「怎麼會讓已70歲，身上又沒有任何資產的投資人擁有高額的投資額度。」

昨晚營業員網友在PTT論壇分享一個違約交割的案例，有位已70歲的投資人縱橫股海超過20年，先前從事電子業月薪在民國82年就高達7萬美金（約新台幣200萬）起初投資股市有成，拿了近1000萬市值的股票和退休金就選擇退休，且當時在台北市還有80坪的房子。

然而2008年金融海嘯，股市從8000多點一路跌到3400點，該投資人滿手融資虧損慘重，最後不僅股票被強迫砍倉，老婆跑了房子也沒了，「但是他還是認為自己賺的回來，所以還是在股市裡來來回回，至今年紀已經7開頭，每個月只能靠打零工加上老年津貼過生活。」

近日該名資深投資人又出現違約交割狀況，差額約10多萬，但他向營業員表示，身上只剩下200元，因此無力償還。此事讓營業員網友相當感慨，呼籲大家一定要遠離當沖，投資也要做好風險管控。

文章引起網友們熱議，有另一位網友卻揪出文章中的疑點，「2008年讓他賠錢的不是當沖是槓桿，2022年讓他違約交割的也不是當沖是槓桿，槓桿才是投資大忌，玩的好一夜致富，玩不好傾家蕩產，更何況槓桿是誰給他的？」

該名網友認為，資深投資人當沖輸了十幾萬，估計成交額度算300萬，「為何券商會給一個身上只有200元，沒有正職沒有資產的70歲老人高達300萬的額度？我覺得你作為體制內的人才要好好去思考這問題。」

此番言論吸引不少人留言直呼中肯，「不要這麼中肯」、「當沖本來就只是工具，就像信用卡一樣，不代表可以亂用」、「這就跟投顧在節目上說"我沒有叫你借錢去買股票喔"一樣」、「當沖也有沒槓桿的玩法啊...明明自己能控制」、「中肯，前一篇看起來就是為寫而寫。」