國民黨在桃園市長人選布局未定，外傳黨主席朱立倫傾向提名在地人，但近日羅智強參選桃園的態度已日益明確，是否掀起風暴引發熱議。媒體人黃暐瀚今(1日)在廣播節目中透露，國民黨內有民調，但不會對外公布，「確實並非羅智強第一名，是第二名；第一名是立委魯明哲」。而他在節目中也訪問多位桃園民眾對於市長人選的看法。

黃暐瀚今在節目中談到，目前就他的了解，國民黨內有民調，但不會對外公布，「負責任地說，確實羅智強在民調不是第一名，是第二名，第一名是魯明哲，魯跟羅差別，他是在地前中壢市長、立委，地方資歷淵源比羅深，不過看起來本身沒有意願參選、因家人反對；現在看起來誰在桃園最強？硬要說羅智強，不符事實」。

節目中則有多位桃園聽眾CALL IN談關於市長人選，來自龜山區劉先生表示，其實國民黨若有初選結果出來，我認為大家都會投那個人，自己比較屬意就是羅智強，覺得國民黨想出來的人太多顧忌，初選最強就出來；如果最後出來是魯明哲，也會投他。

八德區的王先生則是表示，支持羅智強，坦白講魯明哲以前是自己最屬意人選，但覺得他可能也很「難」，自己在台北工作，周末平日有時候會回桃園，上次大火燒得很嚴重，去看魯跟萬美玲的臉書都沒有特別提出意見，發現羅智強有去追相關議題，雖然羅不是在地人，但有在想去做議題，議題的攻防很重要，我們要看的是政策跟解決問題。

平鎮區的黃先生表示，父母是深綠，但住在很藍的選區，自己真心會投呂玉玲，因為看不慣綠色執政，父親已經好幾年沒投票，對民進黨失望，呂還蠻認真經營平鎮這一區，知名度不高只是需要包裝；被問及「最後提名羅智強，會投嗎？」他則表示，希望是藍營要團結，要借鏡民進黨要團結才有辦法贏。

龍潭區的民眾說，周遭朋友最支持的是邱奕勝，可惜朱主席沒有把他留下來，邱在地方建設蠻積極，周遭朋友跟家人也都很支持他，但他也說，如果最後是羅智強出戰，應該不會投他，會改支持民眾黨。八德區偏藍的黃先生表示，希望羅智強可以選，以他在北市的經驗可以喚醒桃園、換個不同氣象。

龜山區的廖先生說，以前住過龍潭區，現在在桃園區上班、住龜山，本身比較支持魯明哲，可是這一次國民黨操作很奇怪，目前為止羅智強的確最積極，其他有想要參選的也可像羅一樣積極，但目前呼聲比較高的其他幾位人選都沒有太積極作為，建議還是可以辦初選，決定最好人選，希望最後結果不是因為羅聲勢高就營造一定要他出來選不可。

最後，黃暐瀚總結，每次做CALL IN，大家「參考」就好，並不代表是最後結果，千萬不要解讀成為一半的人支持羅智強；他也提到，羅智強目前遇到問題主要是地方淵源不深、黨部沒要辦初選、議長不挺，但就此宣告羅無望也不是（好方式）。