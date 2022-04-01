🔥 With this triple, @SaddiqBey joins Trae Young, D'Angelo Russell, Klay Thompson, and Anthony Edwards as the only 5 NBA players to make 200 3-pointers in a season at the age of 22 or younger. 🔥@BallySportsDET | #Pistons pic.twitter.com/8T7cBh22FY — Detroit Pistons (@DetroitPistons) April 1, 2022

恩比德與哈登領軍的七六人最近到底怎麼了？七六人1日作客來到底特律，卻在末節徹底當機，單節只拿15分，反觀活塞靠著薩迪貝、康寧漢兩人聯手單節轟進31分，最後以102比94逆轉擊敗七六人，也送七六人3連敗，排名滑落東區第4。

大半場都處領先優勢的七六人，卻在末節被活塞追近，甚至靠著8比0猛攻，打到最後4分多鐘，活塞反以93比87領先，接下來活塞前鋒薩迪貝繼續發威，帶領活塞擴大領先到11分，也讓七六人只能無奈宣告放棄，面對繼續連敗現實。

康寧漢替活塞貢獻全隊最高27分，外加6助攻、4抄截，薩迪貝也有20分、4助攻與3籃板，他更成為史上第5位年僅22歲就可單季投進200顆三分球的球員，前4人分別是愛德華茲、崔楊、克雷湯普生與羅素，歐利尼克12分、4籃板。

恩比德攻下全場最高37分，且抓15籃板，哈登也有18分、9籃板及7助攻，卻還是沒辦法阻擋七六人這波連敗頹勢，目前七六人戰績46勝30敗，從原本一度搶占東區龍頭，轉眼之間掉到東區第4，無論如何輸給東區倒數第2且無緣季後賽的活塞仍不應該。