歐股周四收跌，也為近兩年來首次出現的季度下跌。周四在H&M宣告獲利遠不如預期之下，零售股跌幅領先其它板塊。

零售股跌5%，為近兩年多來最大的單日跌幅。瑞典的服飾零售商H&M大跌12.9%，該公司稱由於原物料和運輸成本提高，今年需要調漲產品售價，並宣布12月至2月的該季獲利疲弱。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌4.33點或0.94%，為455.86點，相符於全球避險情緒的行情。烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)周四表示，正準備迎戰俄羅斯在東南部發動的新一輪攻擊。

在周三與德國總理蕭茲通電話之後，俄羅斯總統普丁周四指出，已經簽署一法令，從4月1日起外國買家購買天然氣須以盧布支付，如果不支付，就會終止合約。

Equiti資本的市場分析師David Madden說，消息公布後，給歐洲股市帶來拋售壓力，因為很明顯的，普丁要對不想一起玩遊戲的國家，施加金融壓力；這些國家也難以做抉擇，是否要以盧布支付，或是面臨熄燈的前景。

德國經濟部先於周三公布緊急應變計畫。不過德國財長周四表示，將繼續以歐元支付從俄羅斯進口的能源。

Madden說，普丁正對德國和義大利加大壓力，這兩個國家極度依賴俄國天然氣。

德國DAX指數下跌1.31%，義大利富時MIB指數跌1.10%。

此前消息指出，美國考慮動用戰備儲油。但在普丁周四宣布上述言論之後，油氣股收窄跌幅，僅跌0.4%。

法國的道爾達能源(Total)和英國的BP分別下跌約2%。

在連續七個季度上漲之後，歐股在第一季下跌6.5%，主要是烏克蘭戰爭，投資人態度更為謹慎。不過歐股在三月出現上漲，分析師認為主要是由於股票比債券更能對沖通膨。