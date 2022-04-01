澎湃新聞1日報導，隨著各省陸續公布2021年的人口數據，梳理過去十年來大陸31省區市的主要人口數據，編織「中國人口十年圖譜」發現，去年大陸人口出生率為1949年以來最低。人口自然增長率為1961年以來，首次降到1‰以下，有山西、河北、湖北、上海、江蘇、湖南、內蒙古、重慶和黑龍江9個省區市為負數。

根據大陸國家統計局數據，2021年末，大陸全國人口14億1260萬人，比上年末增加48萬人。全年出生人口1062萬人，出生率為7.52‰；自然增長率為0.34‰。

從出生人口來看，已公布的省分中，廣東省出生人口最多，為118.31萬人，河南省和山東省緊隨其後，分別為79.3萬人和75.04萬人。10年前的2011年，出生人口最多的三個省分也是河南、山東、廣東，分別為121萬人、110萬人、109.44萬人。

從出生率來看，已公布的省分中，2021年排在前三的省分為貴州省、青海省、甘肅省，分別為12.17‰、11.22‰、9.68‰；黑龍江省、上海市、江蘇省，為公布省分中2021年生育率最低的三省市，分別為3.59‰、4.67‰、5.7‰。2011年，出生率排在前三的省區為西藏、新疆、青海（注：海南由於統計年鑒未公布這一年的出生率未計入），分別為15.39‰、14.99‰、14.43‰。

從自然增長率來看，已公布的數據中，2021年有9個省區市為負數，包括山西、河北、湖北、上海、江蘇、湖南、內蒙古、重慶和黑龍江，其中，黑龍江省最低，為-5.11‰。最高的三省為貴州省、廣東省和青海省，分別為4.98‰、4.52‰、4.31‰。2011年，自然增長率最高的三省區為新疆、西藏、寧夏，分別為10.57‰、10.26‰、8.97‰。

人口自然增長率是指在一定時期內(通常為一年)人口自然增加數(出生人數減死亡人數)與該時期內平均人數(或期中人數)之比，一般用千分率表示。值得注意的是，人口自然增長為負數的情況下，如果外來人口淨流入抵消了人口減少，常住人口數量依然會繼續增長，如江蘇。

2021年，已公布出生率的省分中，高於大陸平均水準（7.52‰）的有江西、福建、陝西等9個省分，包括廣東、河南、江蘇、山東、河北等人口大省，也包括青海等人口總量排名靠後的省分。