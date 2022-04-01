2022大甲媽回鑾交通疏導圖(民眾版)。（大甲警分局提供）

大甲鎮瀾宮媽祖將於4月8日晚間11時起駕，第1日即駐駕彰化南瑤宮；4月16日駐駕清水區朝興宮，訂於翌日晚間12時前返回大甲鎮瀾宮安座，為期9天一年一度大甲媽祖遶境進香活動。大甲警分局為維護道路交通安全與順暢，使民眾在遶境期間不受塞車影響，啟動交通疏導管制措施，期望讓活動順利圓滿。

警方指出，有關「2022台中媽祖國際觀光文化節大甲鎮瀾宮天上聖母起駕、回鑾遶境進香」活動交通疏導管制措施如下：

一、起駕(4月8日15時至4月9日2時)：（一）第一層：「行人徒步區」，大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，禁止汽、機車進入。（二）第二層：「禁止汽車進入區」大甲區經國路以東、中山路一段以西、德興路與文武路以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北。（三）第三層：「道路封閉路段管制」1、經國路與大安港路口至經國路與中山路一段路口。2、水源路與中山路一段路口至中山路一段與東安路口。

二、回鑾(4月17日10時至24時)：(一) 第一層：「行人徒步區」，大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，禁止汽、機車進入。(二)第二層：「禁止汽車進入區」

大甲區經國路以東、中山路一段以西、育英路（中山路至雁門路段）、大甲街（雁門路至仁愛街路段）與新政路（仁愛街至經國路段）以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北。

(三)第三層：「調撥車道管制路段」清水區中山路與中華北路口（北端），經大甲溪橋至大甲區經國路與經國路95巷口（順天加油站）旁南下內側車道，8時至20時調撥為北上方向行駛。

三、建議行駛方向：1、自國道三號進入大甲市區：下國道三號→左轉甲東路→可至「美人山舊營區」臨時停車場。2、自西濱快速道路進入大甲市區：由西濱快速道路→大安港路→可至大甲體育場臨時停車場。3、自清水沙鹿進入大甲市區：由中山路一段→左轉東安路→右轉興安路→左轉新政路→右轉大安港路→可至大甲體育場臨時停車場。4、自苗栗進入大甲市區：由中山路→右轉經國路→可至大甲體育場臨時停車場。

四、替代道路方面：1、中、長程過境車輛，(1)北上車輛由清水區台17線轉西濱公路，或由國道4號接國道3號北上。(2)南下車輛由大甲區北堤西路或臨江路轉西濱公路南下。

2、短程過境車輛：(1)北上車輛由中山路一段→左轉東安路→右轉興安路→左轉新政路→右轉大安港路→北上繞行。(2)南下車輛由經國路→右轉大安港路→接西濱公路南下繞行。

3、大甲市區往東車輛之替代道路：由大甲區水源路→右轉水美路→左轉外埔區水美路→往國道3號大甲交流道。

大甲警分局籲請用路人務必配合員警疏導管制，也請各進香遊客於大甲市區以外次要道路靠邊停車，但禁止併排停車，以免影響用路人通行。