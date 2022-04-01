本土疫情升溫，台中樂成宮媽祖遶境活動於今天一早展開，為期22天遶境行程，參與遶境者，約180多人向廟方登記完成3劑疫苗施打，領取識別證，現場信徒均攜帶接種3劑小黃卡參與繞境。市長盧秀燕親自送媽祖上轎，並呼籲信徒全程要戴上口罩，並遵守防疫規定，祝福繞境圓滿成功。

市長盧秀燕說，為了大家健康讓媽祖安心，全程一定要遵守中央疫情指揮中心所實施防疫規定，參與者注射第3劑，保持社交距離，不碰神轎也不共餐等。

樂成宮董事長郭松益說，樂成宮媽祖遶境活動去年因疫情關係延後半年舉行，今年如期舉行卻又遇到疫情，但是遵守中央防疫規定，像是使用餐盒、取消鑽轎腳、搶轎等，另隊伍保持距離行進。

｢旱溪媽祖遶境十八庄」迄今200多年，今年國歷為4月1日出發、遶境達22天，行經多達11區116里，涵蓋烏日、大里、太平、霧峰、南屯、北屯、東、南、西、北區等，祈求庇佑國泰民安、風調雨順。