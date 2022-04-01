今天NBA公布2022籃球名人堂正式入選名單，其中馬刺阿根廷傳奇球星吉諾比利(Manu Ginobili)強勢入列，緊接著還有溜馬、熱火傳奇控球提姆哈達威(Tim Hardaway)、WNBA明星中鋒史溫凱什(Swin Cash)，教練部分有前金塊、國王教頭卡爾(George Karl)、NCAA的霍金斯(Bob Huggins)。

We can all agree that Manu Ginobili deserves the Hall of Fame 🔥 pic.twitter.com/6vECJj0eWQ — Spurs Nation (@SpursNationCP) March 31, 2022

聯盟去年12月先釋出2022名人堂決選名單，陣容豪華，入圍的還有錢伯斯(Tom Chambers)、畢拉普斯(Chauncey Billups)、漢米爾頓(Richard Hamilton)、馬里昂(Shawn Marion)、160公分矮將鮑格斯(Muggsy Bogues)、勇士教頭馬克傑克生(Mark Jackson)等人，能在這群名將中脫穎而出相當不容易。

而這次最具知名度球星莫屬吉諾比利，他總算追上馬刺老大哥鄧肯(Tim Duncan)的腳步，後者獲選2020年名人堂。吉諾比利可說是馬刺能建立盛事的大功臣，他與鄧肯、帕克(Tony Parker)為球隊打下一片江山，幫球隊拿下4枚冠軍戒，此外也率阿根廷國家隊豪奪雅典奧運金牌。

Report: Swin Cash, Manu Ginobili, Tim Hardaway among 2022 Basketball Hall of Fame inductees - via @ESPN App. #nBA. https://t.co/nOt4Fa6B8x — Zack (@QueensIceZ) April 1, 2022

傳奇教頭卡爾今年70歲，生涯總勝場數1175勝824敗排史上第6，帶過金塊、騎士、勇士、超音速、公鹿、國王等隊，1994、1996、1998、2010年當選西區明星隊總教練，2013年則強勢問鼎聯盟年度最佳教練，當季他率領金塊拿下單季57勝，刷新隊史紀錄，可惜在季後賽首輪遭勇士淘汰。