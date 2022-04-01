玉山金(2884)旗下玉山銀行海外布局新里程，玉山銀獲泰國、越南央行同意設立曼谷及胡志明市辦事處。玉山金股價本周又再創金控成立以來新高，若以改制為金控前的玉山銀股價資料來看，玉山銀股價高點在1997年元月的33.9元。今年在央行升息的利多下，玉山金股價挑戰改制前高點價位，可望輕鬆達陣。玉山金今年維持股票、現金各半的股利政策，合計配發1.34元。

玉山銀行亞洲布局再傳喜訊，近期玉山已獲得泰國、越南央行同意設立曼谷代表人辦事處、胡志明巿代表人辦事處，玉山將在海外10個國家地區設立30個海外據點，為玉山銀行海外布局再下一里程碑。另外，金管會也已於3/24(四)核准本行申請設立福岡分行，未來將向當地主管機關進行申請。

玉山現已設有柬埔寨及大陸地區2家子行，洛杉磯、香港、新加坡、同奈、雪梨、布里斯本、仰光、東京等8家分行及越南河內1家代表人辦事處，未來玉山將持續發展國內外金融平台，串連兩岸三地與東協據點，打造更好的亞洲金融服務平台，協助國際企業和台商在海外布局發展，提供顧客更完整的跨境金融服務。

2002年1月28日，玉山銀行與旗下轉投資的玉山票券金融公司、玉山綜合證券共同以股份轉換方式成立玉山金融控股公司。若加計玉山銀的成立時間，則玉山金已邁向第四個十年。