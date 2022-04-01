行政院長蘇貞昌1日赴立法院備詢並受訪。（姚志平攝）

本土感染新冠病毒病例急遽攀升，隨著清明連假即將到來，防疫措施是否將緊縮或繼續維持鬆綁狀態？行政院長蘇貞昌今天表示，我國既然要採用「防疫經濟併行」的新台灣模式，確診數一定會增加，但是請放心，只要打好疫苗，危險性很低。

中央流行疫情指揮中心昨公布本土新增87例，創9個月來新高，境外移入152例也創疫情以來新高。由於連假即將到來，目前寬鬆的防疫政策是否有必要順勢緊縮，引起關注。

行政院長蘇貞昌今天上午赴立法院備詢前表示，這次的病毒特性都很輕，甚至無症狀，只要打好疫苗，都沒有危險。

蘇貞昌說，既然我們國家要採用「防疫經濟並行」的新台灣模式，確診數一定會增加，但是請放心，只要打好疫苗，這個危險性很低。

蘇貞昌說，我國也不會像其他國家一樣，突然通通脫下口罩，導致確診暴增，我們現在已經有足夠的醫療資源、足夠的藥品，且疫苗也很充足，請大家打好疫苗，同時過好新生活。