開箱片曝光！全台首輛特斯拉警車進駐高市 加速如超跑超酷炫

全台警政單位首例。高雄市警局和湖內警分局獲得「財團法人天真基金會」及「精湛光學科技股份有限公司」贊助，捐贈2輛特斯拉Model 3電動車做為警方偵防車，流線的外型相當時尚，據了解，這款特斯拉從0到100公里僅需3.3秒，加速超快，性能與超跑不相上下，這也是目前除了憲兵指揮部外，第二個使用特斯拉的單位，未來將可成為打擊犯罪利器。

捐贈單位也相當貼心，委請在警局停車場架設專用車輛充電裝置，據了解，目前2將分別配發給車湖內分局偵查隊及市警局當作偵防車使用。

全台首輛特斯拉警車進駐高市警，加速如超跑警方添利器。(高雄市警局提供)

湖內分局偵查隊長上午也特別進行開箱體驗，實際上路測試，確認熟悉車上各項安全偵測裝置，以利未來同仁使用。

「財團法人天真基金會」董事長陳松田及「精湛光學科技股份有限公司」董事長吳俊男以實際行動表達對治安工作的支持，特於昨(31日)捐贈高雄市政府警察局兩輛特斯拉電動車，期盼能藉此拋磚引玉，讓更多地方企業及社會各界一起挺警察、拼治安。

「財團法人天真基金會」董事長陳松田及「精湛光學科技股份有限公司」董事長吳俊男於昨(31日)捐贈高雄市政府警察局兩輛特斯拉電動車。(高雄市警察局提供)

俄烏戰爭造成國際石油、天然氣能源價格上揚以及物價波動，為提升警察打擊犯罪能量，兩位企業家以公司法人名義分別捐贈2輛特斯拉電動車給高雄市政府警察局和湖內分局，盼警方以未來科技導入治安維護工作，成為全國首次警方獲贈特斯拉電動車當警車的警局，2輛灰色車款的特斯拉屬於TESLA的Model-3型，從起步加速至100公里僅需3.3秒，未來將成為警方追緝嫌犯的最佳利器。

陳松田董事長表示，選擇電動車作為捐贈車款，除看上節能的優勢，且電動車採用模組化製造，零件數量遠比燃油引擎車少，因此在車輛保養上勢必比燃油車更為簡易，將使公務機關汽車持有成本大幅下降，警方可將多餘經費，運用在其他治安及交通工作上，服務更多民眾。

吳俊男董事長表示，俄烏戰爭更突顯新能源需求問題，伴隨而來的通膨問題日益升溫，石油、天然氣等能源物資價格大幅上揚，選用電動車作為公務車實為上策，且電動車的動能轉換優於燃油車，讓有限的能源發揮最大效能。

高雄市政府警察局表示，承蒙兩位董事長對警政工作的支持，率先捐贈性能優越的電動車作為警用車輛，對於維護社會治安及激勵警察工作士氣更具正面意義，警方將會全力以赴，讓高雄市全體市民的生命財產安全獲得更佳保障。