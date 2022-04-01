消費型電子終端需求趨緩，加上宏觀經濟保守下，最新美系外資基於3大理由，出手砍6家IC設計目標價，聯發科(2454)由1485元調降到1275元，聯詠(3034)由623元調降到542元，矽力-KY(6415)由5295元調降到4755元、力智(6719)由1030元調降到900元，瑞昱(2379)由573元調降到495元，譜瑞-KY(4966)由1740元調降到1695元。

美系外資表示，在晶圓產能緊張下，平均價格上漲且產品組合優化，台灣IC設計業在20221總體上實現了創紀錄的高利潤率，然而，預計諸多負面因素會壓縮到IC設計廠商2022年利潤率進一步，主要原因包括宏觀經濟放緩將導致產品組合改善；再者，第一季的代工成本上漲衝擊利潤空間，部分公司在轉嫁成本上漲方面已經面臨困難；最後，即勞動力成本上升。

根據終端需求來看，美系外資針對6檔個股釋出最新看法，包括與智慧手機需求波動最敏感的聯發科、聯詠，與大陸市場需求連動的矽力-KY、力智，與PC出貨量波動有關的瑞昱、譜瑞-KY。重申對聯發科、聯詠、矽力-KY、力智買入評級，聯發科目標價由1485元調降到1275元，聯詠目標價由623元調降到542元，矽力-KY目標價由5295 元調降到4755元、力智目標價由1030元調降到900元；另外，維持瑞昱中立評等，目標價由573元調降到495元，譜瑞-KY維持賣出評等，目標價由1740元調降到1659元。