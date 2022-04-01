國內新冠肺炎疫情持續延燒，高雄1日新增2例本土確診個案，幸虧均非新案，而是前鎮化工廠的匡列對象在隔離期間發病確診，目前該傳播鏈累計共造成26人染疫，高市府防疫團隊將於下午2時30分舉辦防疫記者會說明疫情現況。
高市府發出通知，緊急取消高雄市副市長林欽榮原訂上午「茄萣大排沿線周邊環境美化現勘」及「五甲尾滯洪池防汛整備現勘」公開行程，並宣布高雄新增2個案，均為化工廠群聚案衍生，於隔離期間發病採檢陰轉陽，將於下午2時30分舉辦防疫記者會，對外說明相關疫情狀況及防疫指引。
國內新冠肺炎疫情持續延燒，高雄1日新增2例本土確診個案，幸虧均非新案，而是前鎮化工廠的匡列對象在隔離期間發病確診，目前該傳播鏈累計共造成26人染疫，高市府防疫團隊將於下午2時30分舉辦防疫記者會說明疫情現況。
高市府發出通知，緊急取消高雄市副市長林欽榮原訂上午「茄萣大排沿線周邊環境美化現勘」及「五甲尾滯洪池防汛整備現勘」公開行程，並宣布高雄新增2個案，均為化工廠群聚案衍生，於隔離期間發病採檢陰轉陽，將於下午2時30分舉辦防疫記者會，對外說明相關疫情狀況及防疫指引。
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