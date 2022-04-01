俄羅斯總統普丁下令入侵烏克蘭以來，全球金融市場劇烈震盪，美股一度狂殺、指數大幅修正。但據美媒統計調查指出，大多數華爾街投資人認為，聯準會（Fed）主席鮑爾政策失誤才是目前市場最大威脅，高於俄烏戰爭的衝擊，而在股市巨震之際，高股息股票成為首選標的。

CNBC報導，據CNBC公布最新Delivering Alpha投資者調查，訪問約400名華爾街專業投資人，其中46%受訪者表示，Fed政策失誤可能會破壞牛市；33%受訪者認為美國通膨飆升對市場構成重大威脅；11%投資人將俄烏戰爭視為市場大敵。

至於，現階段會買什麼股票，30% 受訪者首選高股息標的。原因在於，美國通膨創下40年新高，加上俄烏戰爭帶來不確定性，聯準會已啟動升息循環，美股短線上賣壓出籠，因此投資人尋求配息較高的股票，以確保穩定收益入帳。

金融股為投資人買進排名第二，約25%受訪者表示，他們將購買銀行股，理由是Fed升息有利於銀行業獲利提升；另21%受訪者表態會購買大型科技股。

3月中旬，Fed宣布升息1碼（0.25%）， 為2018 年12 月以來首度升息，並暗示今年將再升息6次，明年升息3次。

Fed主席鮑爾之後在一場演說中，態度轉為大鷹派，認為通膨率太高，必要時將採取更激進的升息步調，不排除升息2碼來緩和通膨壓力。

高盛在鮑爾此番談話後，預測聯準會將在5月和6月的利率決策會議各升息2碼（0.5％）。

不過美媒分析指出，要讓美國通膨率回到Fed的2％目標非得大力升息，經濟「硬著陸」的風險恐超乎Fed和市場預期。