知名女星天心，出道多年以亮麗外表與火辣身材聞名，加上細膩又精湛的演技，使她在2011年憑著《我的完美男人》的「沈若薇」一角奪下金鐘獎最佳女主角，獲得業界肯定，也成為不少人心目中的女神。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，近日曬出參加活動時的火辣穿搭，引起網友熱烈討論。

國際知名精品昨（31）日舉行全新系列上市發表會及派對，同時請來了張震、 張孝全、王柏傑、章廣辰、王陽明、周興哲、胡宇威、吳念軒、賈靜雯、天心等多位戲劇男女神一同共襄盛舉，現場宛如星光大道般星光熠熠。其中，曾拿下視后寶座的天心，以一襲深V晚禮服出席時，瞬間成為全場矚目的焦點。

天心在活動當天也在個人IG上PO出影片，還俏皮的傳給遠在韓國的老公，PO文放閃表示「我:喜歡嗎？金：一定要再一次謝謝妳的團隊」。而影片中，只見她所穿的黑色晚禮服從從脖子一路深V至肚臍，大方秀出飽滿的東西半球，火辣的身材曲線也在側身時若隱若現，讓人看了臉紅心跳。

天心還在限時動態上猛虧好友王柏傑表示：「弟，為什麼不看我」，並積極和身兼製作人的賈靜雯邀戲，逗趣的互動讓網友看得哈哈大笑，也紛紛大讚：「超辣超美」、「不管怎樣都好看」、「姐姐超級美」、「你太辣了！毋湯啦！我要把孩子爸爸的手機沒收啦」、「好性感」、「金先生真大器」、「金先生會生氣嗎？穿得這麼火辣辣」，意外成為話題。