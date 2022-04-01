因利空消息不斷，像是俄烏衝突持續，供應鏈恐將斷鏈，還有原物料售價飆升下，公司行號取料成本大增。同時，民生物價也變貴，沒加到薪的日本民眾更是叫苦連天。1日，日本央行公布日企信心季報，2022年1到3月逐漸開始走下坡。

另外，這份日本央行發布的短觀季報也指出，大日企擔憂第2季，也就是當地2022財年的第1季，已缺少成長動能的當地景氣將倍受打擊。因此，樂觀期待的機率很小。

這個短觀季報，將是日本央行在4月27日至28日兩天的利率決策會議中，無論是對經濟成長相關數據或是因應通膨走向等，一份重要的參考資料。

其中，大型製造業者信心指數，從2021年最後1季的+17，下滑至上季的+14，比市場預估+12稍微好一點。同時，對大型非製造業者而言，也從+10降至+9，沒像市場預估的+5那樣悲觀。但不可否認，日企信心度都在減少。

另外，此日本短觀還指出，大日企因對產業前景觀望，故對2022財年的投資金額將只增2.2%，明顯低於市場普遍預估的4%。

現在的日本，處在萬物齊漲只有薪水不太漲的環境中。受害者的名單中，除了日企與當地民眾外，恐怕還要加上日本的經濟成長。專家學者預估，日本核心消費者通膨，最早將在4月時漲至當地央行設定的目標值2%左右。

不過，日本央行日前也直接表態，不會藉著貨幣緊縮手段來壓抑這種由成本上漲所帶動的通貨膨漲。