今（4月1日）是張國榮逝世19週年紀念日，他生前拍攝的經典巨作《霸王別姬》、《胭脂扣》、《英雄本色》即將在4月重返大銀幕，而張國榮傳奇的一生被大眾回憶，過去他因拍攝電影太入戲患上憂鬱症，最後選擇結束生命，當時引起軒然大波，讓無數親朋好友與歌迷心碎。張國榮的摯愛唐鶴德每年都不缺席，總會在4月1日發文紀念，許多藝人好友也在今日悼念。

張國榮的摯愛唐鶴德在凌晨發文寫下：「人間的四月天是暖，是愛，是希望，大家齊心共同渡過這個艱難的時刻後就是光明」，文字間充滿力量與溫暖，照片中兩人在餐桌前靠在一起，對著鏡頭微笑，歲月靜好的模樣，讓不少粉絲不禁感慨。

玉女掌門人周慧敏曾在過去與張國榮合作《藍江傳之反飛組風雲》，曾曝和張國榮的關係親如兄妹，她配圖中張國榮低頭看，自己是仰頭回望，文字寫下：「當我見到天上星星，仍會想起你」，一語雙關表達張國榮離世，已成為天上的星星，傳遞最真摯的想念。

影后章子怡是張國榮的粉絲，多年過去章子怡享譽國際，卻仍然不忘每年4月1日懷念張國榮，過去她曾說當年的4月1號在上海拍戲，那時後SARS很嚴重，整個拍攝基地只剩下她們劇組，她去現場的路上聽到消息，「那一路我一直將頭探在車外，眼淚一直流，風也一直吹」，透露當時聽到消息的難過。今年她轉發過去貼文寫下「懷念記憶裡的永遠」，港星袁詠儀也發文悼念：「活在你心內，分開也像同渡過」。