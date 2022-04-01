因新科奧斯卡影帝威爾史密斯和主持人克里斯洛克在頒獎典禮上的驚天一巴掌，打出了高收視率也引起不小話題，今4月1日愚人節一早就有知名影評網紅「FILM CLUb」在臉書以「全世界都被耍了！！！！」為題爆料，稱那一巴掌其實是威爾史密斯和克里斯洛克事前串通好的表演，但進一步點入相關連結才知是愚人節玩笑。

今稍早「FILM CLUb」臉書透露，正當全世界都為了威爾史密斯的那巴掌爭論不休之時，兩位當事人及威爾史密斯太太、美國影藝學院在社群網站發表聲明，認了那一巴掌其實是事前巧妙設計過的，其實是「為衝高奧斯卡長年低迷不振的討論度和收視率所安排」。

今「FILM CLUb」臉書稱那一巴掌是設計過的，但其實是愚人節玩笑。（圖／翻攝自FILM CLUb臉書）

該臉書進一步翻譯了威爾史密斯的聲明，稱：「當初影藝學院向我們提出這個企劃時，其實我和克里斯是有點猶豫的，我們的確都曾擔心，這是否會玩得太過火」，「希望你們還滿意我們的『演出』啦」。克里斯洛克則自嘲：「威爾是很崇尚方法派演技的，所以那一掌完全是來真的，而這也讓我的臉頰到現在都還腫腫的，這大概就是玩笑開太大的代價吧」。

而威爾史密斯太太潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）則說：「大家都被我那時對克里斯翻的白眼給騙到了，對吧？」笑稱希望自己的演技能被評審注意到，明年也能入圍小金人頒獎典禮，但進一步點開「FILM CLUb」臉書所提供的聲明連結則發現，所導向的影音MV歌名最後一個字都是「Lie」，間接證實是愚人節玩笑，其他網友見此回：「有心了」、「我快要相信了」、「差點被你騙了 聲明點開是個music」、「呵呵 愚人節快樂喔」。