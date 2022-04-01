疫情再次爆發，防疫指揮中心指揮官陳時中昨出席「小英之友會」活動時表示，疾管署副署長羅一鈞日前請假，原因是髒衣服太多得回家洗。對此，行政院長蘇貞昌今天表示，新婚有很高額的租金補貼，現在正是時候，請他考慮看看。

中央流行疫情指揮中心昨公布本土新增87例，創9個月來新高，境外移入152例也創疫情以來新高。隨著疫情再次拉緊報，陳時中昨晚出席「小英之友會」活動時表示，疾管署副署長羅一鈞前晚突然請假，原因是不回家洗衣服要沒衣服穿了，聽了眼淚快流下來。

行政院長蘇貞昌今天上午赴立法院備詢時，有電視台記者詢問，「羅一鈞忙到沒時間洗衣服，院長會不會很心疼？」

對此，蘇貞昌表示，羅一鈞的事情他注意到有很多人留言說「願意幫他洗衣服」，他認為，像他如果工作壓力很大、心情不好，回家和太太一起洗衣服，放烘乾機一面聊天，是很好的紓壓，「他要不要試試看，現在新婚又有很高額的租金補貼，正是時候，請他考慮看看。」