中裕（4147）1日公告，旗下使用兩種單株抗體TMB-365/TMB-380，以每兩個月或每季合併用藥注射一次方式，治療愛滋病1b/2期試驗計畫，獲美國FDA核准，該臨床預計收案90名，2024年完成。

目前市面上用於長效型維持療法的選項，僅有GSK的Cabenuva（含兩種小分子藥物），需每月肌肉注射一次。

中裕表示，TMB-365已被臨床試驗證實為超長效型新藥，其第一線維持性療法的目標市場與該公司第一代針對多重耐藥患者之孤兒藥產品Trogarzo市場完全不同，且市場規模遠大於後者。

TMB-380（VRC07-523LS）則技轉自美國國家衛生研究院（NIH），在另外的臨床一期試驗中，NIH成功證明TMB-380以兩個月一次靜脈注射治療HIV感染者之有效性。

TMB-365/TMB-380合併用藥目標市場是早期HIV感染患者（第一線維持性療法）。如果開發成功這種以每兩個月或每季合併用藥方式將可提供完整的單獨治療方案，並為患者提供更大的便利性和更好的耐受性，並確保依從性。

據統計，愛滋（HIV/AIDS）藥物全球銷售額約300億美金，市場以歐美為主。僅僅美國銷售金額約200億美金，而絕大部分市場掌握在前幾家大公司，其中領導廠Gilead產品線多為第一線（初期）治療用藥，囊括市場超過半數大餅。但愛滋病患者得病多年後，抗藥性開始產生必需開始進入第二線以後之治療用藥，競爭市場就大不相同，主要由默克、ViiV、嬌生等廠商瓜分市場。