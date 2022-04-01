國民黨高雄市左楠區議員擬參選人白喬茵。（圖／取自臉書粉絲專頁「白喬茵 高雄新聲音」）

國民黨高雄市左楠區議員擬參選人白喬茵，因曾任顏寬恒立委補選發言人，引發政壇關注。白經常走訪左楠區特色小店，除與當地店家互動，更會拍出不少美照，每次都能吸引大批網友按讚。白日前赴左營區一間懷舊咖啡店，老闆是30歲的退役軍人，特殊的裝潢與築夢踏實，讓白直呼「實在太有魅力」，更特別在招牌前合影。白的長腿與小蠻腰美照一出，也讓網友大讚是「高雄史上最美參選人」。

白喬茵3月29日青年節這天在臉書發文，刊出她前往左營區新上街一間咖啡店的系列照片。白表示，該店的老闆是退役軍人，今年30歲，存了一筆錢就毅然決然往夢想前進，選擇咖啡創業是因為學生時期的咖啡癮，因小時候和阿嬤一起生活過，所以特別喜歡老式經典，故將自己的店打造成復古風，讓左營區的咖啡愛好者當起時空旅人，穿越到60年代。

白喬茵強調，生命就是會不斷進階，每一個世代的年輕人也會有不同志業，在329這一天，我們感激青年前輩們的熱血付出，犧牲性命成就國家，也感謝現今願意勇敢創業的年輕人，帶我們看見不同的可能，有人精進研發技術、有人用咖啡香豐富大家的人生。

此文發出後獲得近2000個讚，迴響熱烈。網友紛紛表示：「想跟喬茵喝咖啡」、「妳就是最好的代言人！」「高雄史上最美參選人」、「很快就會成為高雄史上最美議員了」、「漂亮的喬茵，加油加油」、「兩個孩子的媽還這樣，太猛了」、「國民黨應該多點這種年輕新血，不要都是老派政治，看了就討厭」、「這長腿與細腰，是要逼死誰？」。