中新經緯用戶端1日報導，清明將屆，大陸多地宣導綠色文明殯葬新風，北京有「零百千萬」惠民工程；成都免費提供節地生態安葬墓位；浙江積極宣導樹葬、花葬、草坪葬、海葬；潮州市對不設立專位祭祀提供1000元（人民幣，下同）獎勵，並領取紀念證書及在集中紀念設施鐫刻逝者名字。

零是指選擇骨灰海葬、自然葬的北京市戶籍亡故居民零消費。免費安排遺體接運、遺體冷藏、遺體整容、遺體告別、遺體火化、骨灰寄存6項殯儀服務，免費享受骨灰海葬、自然葬全程安葬服務。

百是指殯儀館為市民提供多樣式、多材質、環保型、低成本的100元左右的骨灰盒。

千是指殯儀館為市民提供至少一套千元以內的殯儀服務。包括遺體接運、存放、整容、告別、火化、骨灰寄存等專案，實現全程優質服務。

萬是指北京市各經營性公墓均可提供萬元以下的雙穴或雙格位的骨灰安置設施，滿足市民對骨灰安置的基本要求。

同時，北京大力宣導市民積極選擇骨灰撒海、自然葬、立體格位葬、花壇葬、草坪葬、樹葬、景觀葬等節地生態安葬方式安葬亡故親人，對選擇立體格位安葬的北京市戶籍亡故居民，實行骨灰格位費用減免政策。

重點優撫對象和享受城鄉居民最低生活保障的對象免除格位元費，其他具有北京市戶籍的居民每個格位財政補貼1000元，居民個人負擔2000元。無喪葬補助居民經向戶籍所在地街道(鄉鎮)社會保障事務所申請享受5000元喪葬補貼。

成都提出，為進一步推進殯葬改革，宣導綠色文明殯葬新風，今年成都市共有31家公墓機構免費提供1332個節地生態安葬墓位。

浙江宣導各地推行綠色文明殯葬新風，積極開展樹葬、花葬、草坪葬、海葬等節地生態安葬方式，加大節地生態安葬獎補力度，鼓勵更多群眾接受和參與節地生態安葬，培育簡約適度、綠色低碳的殯葬理念。

潮州市民政局2月發布《潮州市生態安葬獎勵辦法》明確，對符合條件且不設立專位祭祀的潮州市戶籍居民，每份骨灰可享受一次性資金1000元的獎勵，並可領取紀念證書及在集中紀念設施鐫刻逝者名字。