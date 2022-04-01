運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析12生肖4月運勢，屬牛、虎、兔、龍、蛇的人事業、財運不太順遂，屬馬、狗的人壓力比較大，要特別當心。

▍生肖鼠

屬鼠人有貴人，事事如意，工作中領悟力、學習力增強，保持著一顆勤奮、努力的心，只要付出就會有所收穫，事業發展特別順利。財富方面的運氣也很好，有機會增加收入，存款直線上升。

▍生肖牛

屬牛人工作方面不太順利，謀事多有阻礙，容易出現困難，一定要認真工作，方可減少失誤。對於經商者也不利，需小心謹慎，防止意外發生，更不宜借錢給別人，以免有債務糾紛。

▍生肖虎

屬虎人容易失財，進帳減少，生活比較困苦。賺錢不順，不動產方面紛爭較多，有賣屋搬家的傾向，建議不要自討苦吃，任意購置、投資，否則資金被套牢，日子不太好過。另外，應酬增多，致使花錢如流水，小心入不敷出。

▍生肖兔

屬兔人會因他人設圈套而陷入不利局面，切記，防人之心不可無，面對誘惑要學會拒絕。為親戚朋友之事奔走勞碌，出錢又出力。最好注意說話時的用詞，以免吃力不討好，還惹了一肚子氣。

▍生肖龍

屬龍人容易衝動惹是非，也會被他人連累，建議少管閒事。運勢一落千丈，賺錢之路不如意，感情方面也不和諧，生活一團糟。每日開支增多，想省卻省不下，而且易因錢財打官司，要多加註意。

▍生肖蛇

屬蛇人人際關係下降，與身邊人相處有摩擦。工作進展多有阻礙，容易因溝通不暢和他人發生爭執，要盡量避免。不過感情狀況很好，有伴侶者體貼關愛，一起回想往事，又找到初戀般的感覺。

▍生肖馬

屬馬人壓力比較大，心情不好，容易失眠，需找到合理的解壓方式，如果置之不理容易生病，健康受損，影響財富累積。會有小小的偏財到來，應把握這個時機，增加生活來源，緩解經濟危機。

▍生肖羊

屬羊人財運普通，上班族在收入方面並沒有明顯的改變，還是維持一般的薪水進帳。不過事業運程佳，雖然也會有競爭對手的干擾，但能得到寶貴的經驗，把困難化成動力必能有所收穫。

▍生肖猴

屬猴人積極熱情，貴人旺盛，事業上會有他人帶來的良機，得到施展才華的機會。財富運程超極旺盛，而且不管做什麼事情都很容易成功。有不錯的賺錢機會，適合投資洽談，能有滿意收穫。

▍生肖雞

屬雞人貴人緣強勁，人際關係良好，朋友圈不斷擴大，長官對你的能力讚賞有加。備受幸運之神青睞，可以通過多種途徑來提高自己的能力，對日後的發展大有幫助。薪水有望提高，各種獎金福利到來，真是令人羨慕。

▍生肖狗

屬狗人工作壓力很大，並且會遇到他人阻礙，所以要依靠自身的力量和毅力來解決問題。錢財有流出趨勢，與人簽訂合同或者金錢周轉的時候也要務必小心，謹防小洞逐漸擴大變成大洞，宜找專業人士幫忙理財。

▍生肖豬

屬豬人愛情事業雙收，單身者易吸引異性的目光，開啟一段良緣，享受被愛的滋味。謙虛低調，寬宏大量，工作時很得人緣，身邊助力多，會有付出一分得到三分的好運氣。工作忙碌有些疲憊，要自我調節，找回以往活力。

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