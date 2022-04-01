The moment Giannis became the Bucks All-Time Scoring Leader!!



Congratulations @Giannis_An34!! pic.twitter.com/a7w4tHK8Eb — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 1, 2022

「字母哥」阿提托康波再次達到生涯里程碑了！字母哥1日貢獻全場最高44分，外加14籃板、6助攻，更在延長賽最後3秒罰進超前兩分，幫助公鹿驚險以120比119氣走地主籃網，他更超越「天勾」賈霸成為公鹿隊史得分王，等同雙喜臨門。

籃網開賽就很強勢，靠著杜蘭特、厄文、德拉蒙等人攜手很快取得兩位數領先，可是公鹿「三巨頭」阿提托康波、米德頓與哈勒戴也不示弱，隨即緊咬比數不放，上半場打完，籃網60比56領先，但兩隊半場得分最高的是阿提托康波20分。

阿提托康波第3節持續發威，幫助公鹿打完前3節，反以87比86超前，但在比賽還剩5分05秒，米德頓刻意用力拉倒快攻上籃的布魯斯布朗，被吹二級惡意犯規直接驅逐出場，也讓籃網趁機靠著杜蘭特連拿5分，擴大領先差距到9分。

可是公鹿仍沒放棄，靠著哈勒戴與阿提托康波兩人火力，打到讀秒階段追到只差3分，更靠阿提托康波最後18秒三分命中，把比數追平，也讓他超越「天勾」賈霸成為公鹿隊史得分王，籃網最後一擊交給杜蘭特跳投沒進，比賽進入延長。

打到延長賽還剩41.2秒，克萊斯頓兩罰中1，籃網116比118落後，接著公鹿搶投沒進，杜蘭特最後8.7秒三分出手同時被麥修斯撞倒，讓他站上罰球線3罰俱中超前，最後3秒換字母哥兩罰俱中，公鹿又領先了，杜蘭特最後三分出手沒進，也讓籃網無奈飲恨吞敗。

除了阿提托康波紀錄夜，哈勒戴也替公鹿拿下19分、8籃板及6抄截，米德頓16分，麥修斯與康納頓各有11分；籃網以杜蘭特26分、11助攻與7籃板表現最佳，厄文25分、5助攻，布魯斯布朗23分，籃網輸球之後，目前籃網、老鷹與黃蜂戰績同為40勝37敗並列東區第8，戰局更加膠著。