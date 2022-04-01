消息面：

1.俄羅斯總統普丁下令自周五起俄國天然氣輸出全面以盧布付款，外國買家若不配合，俄國將視之為違約，並中止合約與切斷天然氣供應。這表示，歐洲可能失去三分之一的天然氣供應。普丁表示，外國買家必須在俄羅斯銀行開立盧布帳戶，從明天（4月1日）起俄國交付的天然氣都必須從這些盧布帳戶付款。受此消息影響，英國和荷蘭的天然氣價格跳漲4%～5%。歐洲各國政府表態拒絕配合，德國稱西方盟邦不會屈從俄國的「勒索」行為。德國是最依賴俄羅斯天然氣的歐洲國家，該國政府已經啟動緊急應變計畫，但最終仍可能迫使這個歐洲最大經濟體實施天然氣配給制度。

2.俄羅斯自周五起以盧布結算天然氣供應，帶動盧布兌美元匯率連漲第9個交易日。周四在俄羅斯官方市場，盧布收在83.2兌每美元，漲1.8%，並創下2月24日俄國入侵烏克蘭以來的最高價，但與去年底相比，盧布兌美元仍然下跌40%。美國白宮通訊聯絡室主任Kate Bedingfield表示，俄羅斯是以人為方式哄抬盧布匯率。

3.美國再度擴大對俄羅斯的制裁名單，除了納入Alexsong PTE、Joint Stock Company、Mikron、Malberg、AO NII-Vektor和T-Platforms等實體之外，亦新增十多位個人。

4.美國商務部公布，2月扣除食物與能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數年漲5.4%，雖略低於市場預估的年漲5.5%，但仍高於1月的年漲5.2%，並創下近39年來最大的年漲幅。與1月相心，核心PCE物價指數上升0.4%，符合預期。此外，數據顯示物價高漲已令個人支出大幅放緩。美國2月個人支出月增0.2%，低於市場預估的月增0.5%，更遠低於1月修正後的月增2.7%。隨著物價不斷上漲，聯準會在升息方面可能變得更加激進，勢必將削弱經濟增長。

5.美國勞工部公布，上周（截至3月26日）初次請領失業給付人數較前一周增加1.4萬人，為20.2萬人，超出市場預期的19.6萬人，但仍處於低點。上周初領失業金人數4周均值為20.85萬人，周減3500人。截至3月19日止當周，美國續領失業金人數周減3.5萬人，為130.7萬人，少於市場預期的134萬人。

6.無視美國等主要石油消費國提出的擴產請求，合稱OPEC+的石油輸出口組織與其盟友仍在周四的每月例會上，維持現行之漸進式回復產能的策略不變。OPEC+決定5月每日增產43.2萬桶。

7.美國總統拜登周四下令實施歷來最大規模的釋油行動，預計每日將釋出戰略儲油100萬桶，為期六個月，總計將釋出1.8億桶原油以平抑油價漲勢。白宮表示，拜登亦將要求國會立法，對租賃國有土地而不生產石油的能源企業開罰。受此打擊，周四紐約5月期油大跌7.54美元或7%，報每桶100.28美元，盤中一度跌破100美元大關，最低跌至99.66美元；惟首季仍然收漲36.25%。倫敦布蘭特5月期油收跌5.54美元或4.8%，為每桶107.91美元，盤中一度跌逾6%，觸及104.4美元。

8.周四美國公債殖利率下滑，2年期公債殖利率與10年期債息利差曲線盤中短暫「倒掛」，顯示投資人認為聯準會將採取激進的升息政策，且可能導致美國經濟大幅放緩或陷入衰退。美國2年期債息一度來到2.337%，高於10年期債息的跌至2.331%，但尾盤息差拉回至正4個基點。周二2年/10年期債息也曾短暫倒掛，為2019年9月以來首見。部分分析師認為周二的倒掛未經確認，周四才是自2019年9月以來首次倒掛。美國投資公司Bespoke Investment Group表示，歷史數據顯示當債息曲線出現倒掛現象時，美國經濟在接下來一年內衰退的可能性超過三分之二，在兩年內衰退的可能性高達98%。

9.周四美元走高，俄烏停火談判未取得具體進展，帶動市場避險情緒升高，以及美國大規模釋油給大宗商品貨幣帶來壓力。尾盤ICE美元指數漲0.492%，報98.31；月漲1.6%、季漲2.8%。

10.俄烏戰爭帶動避險需求，以及受惠於美國債息回落，周四紐約期金上漲0.8%，收在每盎司1954美元，月漲2.6%、季漲6.6%，創下兩年來最大單季漲幅。周四現貨銀持平，報每盎司24.84美元。鉑金跌0.6%，報每盎司984.52美元。鈀金跌0.4%，報每盎司2257.64美元。

11.路透社報導，受到上海封控防疫影響，特斯拉上海工廠的停工時間可能延長，目前不確定何時復工。特斯拉原先表示上海廠將從3月28日至31日停工4天，於4月1日重啟。

12.美國福特汽車宣布受到全球晶片供應短缺影響，位於密西根州的Flat Rock組裝廠將在下周暫時停工。北美地區其他廠房則暫時維持正常運作。福特位於堪薩斯城的工廠上個月亦以晶片短缺為由停工一周。