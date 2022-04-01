亞太電信出售案爆發嚴重瑕疵，台鐵局長杜微28日在立法院備詢時表示，2席董事在併購案的董事會上，都是持反對意見；然弔詭的是，根據亞太電在2月25日公告的重大訊息，卻說沒有任何董事有異議，呈現各說各話現象，其中顯然有一方說謊，也讓合併案是怎麼通過的，如今宛若羅生門。

亞太電將出售予遠傳電信，但疑雲重重，先是小股東質疑為何不是溢價收購，反而是不合常理的折價出售，要求重新提出合理價格；現在，交通部長王國材、台鐵局長杜微3月28日在張其祿立委質詢下，公開表示台鐵當日出席亞太併購案的2位董事，在董事會中是沒有贊成的，是其他董事都贊成，所以這椿併購案才通過。

不過有小股東發現，亞太電在2月25日於重大訊息觀測站，發布合併案訊息，其中第26項「本次交易，董事有無異議」竟然為「否」，這與杜微在立院說法完全不同，質疑有一方在說謊。

小股東認為，台鐵2位董事，當天既然都反對，重大訊息也該載明這兩位董事態度，讓小股東確實知道各個董事對併購案的態度。如今重大訊息沒有董事異議，與台鐵說法相左，難免讓人覺得亞太電是欲蓋彌彰，強行通過此併購案，也等於陷台鐵於不義。

小股東質疑，兩間公司合併絕非小事，要說亞太電誤植重大訊息，發生這種「低級錯誤」並不符常理，尤其此案事涉公股及小股東權益，不管是台鐵或亞太電，金管會、交通部應要求亞太電公告當日董事會議事錄及錄音錄影查証將董事會當天的狀況還原，釐清公股的真實態度，切不可讓亞太電用「誤植」兩字輕易卸責。如果亞太電真的發布不實的重大訊息，製作虛偽的董事會記錄，金管會，交易所有無失職？請主管機關務必究責到底，不容公股及小股東權益被踐踏。