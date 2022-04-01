迎接溫馨光輝的五月，礁溪寒沐酒店於即日起至5月8日止，甜蜜推出母親節限定「蜜茶馨意」金桔焙茶覆盆莓慕斯蛋糕，每個七吋980元，4月17日前訂購，則享早鳥價格880元。另外，特別加碼祭出「寵愛宜蘭」優惠，5月8日前，凡身分證字號為G開頭的宜蘭居民或在地企業行號，亦可以獨享同早鳥的甜心價880元。請於三天前提早預訂。

礁溪寒沐酒店點心坊主廚王惟潔，悉心為偉大的母親設計出高雅的蛋糕「蜜茶馨意」，使用法式手藝結合在地食材，將宜蘭的金棗及金桔製作成酸甜的濃郁奶餡，深烘焙的包種茶海綿蛋糕體入口柔軟綿密，與如絲綢般滑順口感的焙茶慕斯層層交疊，溫和茶香完美平衡奶餡酸度，外層包裹覆盆子乳酪慕斯帶出清新果香，最後以甜蜜巧克力淋面，並以粉甜色澤的綻放花朵裝飾點綴，馥郁果香與包種茶特有的甘潤尾韻交織舌尖。

寒沐酒店精緻又典雅的蛋糕，完美傳遞對媽媽無限的愛，視覺及味覺兼具的限定甜品，每一口都是滿滿幸福的滋味。販售地點於酒店棟一樓大廳的伴手禮花車，營業時間為每日早上11點至晚上7點。「蜜茶馨意」金桔焙茶覆盆莓慕斯蛋糕，每個七吋980元，4月17日前訂購，即享優惠價880元。5月8日前，凡身分證字號為G開頭的宜蘭居民與在地企業行號訂購，即享優惠價880元。