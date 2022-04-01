咖啡龍頭星巴克深耕中台灣，在彰化縣開設首家車道型服務門市（Drive-Thru），今（1）日盛大開幕。

星巴克彰化金馬門市位在彰化市主要幹道金馬路上，附近人口眾多，加上此路段為彰化重要聯外幹道，車流量高，可快速銜接二高彰化系統，以及一高王田交流道，星巴克評估後決定進駐開設Drive-Thru門市。

星巴克主管形容，彰化金馬門市的靈感來自彰化知名的八卦山，以山丘坐落在忙碌快速的道路旁為發想，外觀造型以起伏的天際線，象徵著穩重山形。不僅如此，室內設計亦延伸外觀交錯斜線的造型，門市內的天花以線條交錯為分割設計，宛如層疊起伏的丘陵，搭配室內整體如大自然一般的清新明亮色調與咖啡田園風景為主的artwork，創造出有如在健走山丘時的心曠神怡。

彰化金馬門市也是星巴克在彰化首間導入「現烤專案」的門市，顧客可在此品嘗到法國直送原料的「現烤糕點」，搭配門市亦導入「NITRO氮氣冷萃專案」，將氮氣注入慢速萃取的冷萃咖啡中，邀請民眾可品嘗現烤糕點與清涼滑順的NITRO氮氣冷萃咖啡，享受悠閒愜意的星巴克時光。