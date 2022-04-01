春天到了，不少人急著脫單，對此，一名男網友分享，他從出生至今單身了24年，連80歲的外公都看不下去，親自出手傳授「把妹神招」，包括帶曖昧對象看恐怖片、一起去看夜景以及聽對方說心事。貼文引起網友討論，不少人大讚果然薑還是老的辣，外公眞的很會。

一名男網友日前在Dcard上發文說，他母胎單身24年，最近被80歲外公約談，對方傳授把妹秘訣給他，希望他能終結單身。而外公這麼多年來，身邊女友一個換一個，先前他問過外公最愛誰？但他總回說「每一個都是最愛，每一個都很可愛！」讓他忍不住吐槽說，這個回答是渣男無誤。

男網友分享外公的把妹招數，首先，在曖昧期要帶女生去看恐怖電影，因為可以讓女生依賴他，甚至可以成功牽起女生的小手，據外公所言，這招從未失靈過，只有一次踢到鐵板，遇到一個不怕鬼片的女生，結果兩人最後也真的沒有在一起。

男網友接著說，第二招則是「帶她去黑黑的地方」，但不是要壞壞，而是一起去看夜景，因為這樣很浪漫，會有種兩人共享這個宇宙的感覺，而且通常會營造出很好的告白時機，因為氣氛與氣溫都很好，但盡量避免過多的親密行為，要尊重女生。

男網友指出，最後一招則是「聽她說心事」，這點他真的蠻佩服外公的，因為他是很願意傾聽人說話的類型，而且還會不厭其煩地、認真替對方解決困擾，他認為這一點可能是他百戰百勝的原因。

最後男網友也說，外公強調他跟所有女生交往，都沒有時間重疊，只是會在發現彼此不合適的時候，很誠實也很果決。他喜歡談戀愛的感覺，也喜歡自己一個人的時候，最後他對所有年輕人喊話說「各位年輕人活在當下，勇敢追尋！」

貼文引起網友討論，「天阿，超強的阿公」、「果然薑還是老的辣，脫單秘訣《八十歲阿公真傳戀愛哲學》」、「看鬼片或是恐怖片真的會誘發對方愛上你，這是吊橋效應，阿公眞的很懂」、「外公也太可愛了吧！懂傾聽的男人眞的很重要」。