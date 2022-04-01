一名剛出獄的歐姓男子，要求一名18歲友人帶他回住處找對方姐姐聊天喝酒，未料歐男喝完酒後，竟當著弟弟的面，強行性侵姐姐兩次，姐姐兩次當場大喊哭著求救，但弟弟因為害怕遭到毆打，竟當場裝沒看見，外出買飲料躲避，任由歐男逞獸慾，但歐男第三次又想侵犯時，姊姊藉機逃離找母親報警並提告，台中地院依強制性交判歐男有期徒刑3年8個月。

根據判決書，歐姓男子透過友人介紹認識一對姊弟，於110 年9 月18日在台中大肚車站遇見弟弟，就透過他約姐姐出來聊天，但姐姐回稱「要來自己來」，歐男隨後跟著弟弟回家，並進入姐姐房間，三人一起喝啤酒。

當天晚上，歐男躺在姐姐身邊並強行親吻她，遭推開拒絕，但歐男反將身體壓在姐姐身上，姐姐立刻向弟弟求救，未料弟弟卻擔心遭到毆打，竟然丟下姐姐外出買飲料，導致姊姊當場遭到性侵。

當弟弟回到住處進入房間，歐男竟然又獸性大發，將姐姐強拉下床後二度性侵。接著再隔天上午，歐男要求弟弟外出買早餐，繼續進行第三次性侵，但遭到強力反抗，隨後姐姐以要到樓下洗臉、刷牙為由，藉故離開房間，隨後稿告訴友人後，由友人帶離並向母親哭訴遭到性侵，隨後前往警局報案，並帶著員警到場當場將歐男帶回偵辦。

弟弟則證稱，前2次姐姐受侵害，因為怕阻止後會反被歐男報復毆打，才不敢出聲，第3次因為出門買早餐，所以不知道姐姐又差一點遭歐男侵犯。

歐男辯稱，案發時喝了多種混酒後醉到斷片，完全不記得發生過什麼事。台中地院法官認定，歐男3度不顧反抗強行性侵，造成女方身心受創，事後也未與女子進行調解，且歐男才剛執行完傷害罪刑期出獄，因此判3年8個月，仍可上訴。