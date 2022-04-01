國民黨中央自周一起就密集徵詢桃園市長可能人選，昨(3月31日)下午徵詢台北市議員羅智強想法，據了解，羅到黨中央和黨祕書長黃健庭密談2小時，但會後雙方都未向媒體透露結果。不過，羅今(1日)在臉書發文宣布，前幾天到祖父的納骨塔前祭拜，「我告訴祖父，我將宣布的重大決定！」他更提及「我的人生當中總會有許多冒險犯難的傻瓜精神」，引發外界聯想是否將要宣布參選。

面對外界對於羅智強是否「空降」參選桃園市長一事議論紛紛，羅今的發文格外引發猜測跟參選有關，因為他說，祖父靠打漁維生，而當時的漁船是以風帆為動力，每次出海，都是生死交關，在那個年代，每一次出海，都是一場生命的賭博。

羅智強更說，自己常常在想，「我的人生當中總會有許多冒險犯難的傻瓜精神」，也許是因為身上留著祖父的血，前幾天到祖父的納骨塔前祭拜，告訴祖父，「我將宣布的重大決定」，彷彿聽到祖父輕輕地對自己說「努力去做，爺爺以你為榮！」