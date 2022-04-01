北市副市長黃珊珊在臉書發文指出有將近9成的民眾，「認為蔣經國的孫子還有很大的進步空間」。對此，國民黨立委蔣萬安今回應，對於黃珊珊用蔣家身世做回應、攻擊，蠻訝異與遺憾，應該就事論事，討論市政。

蔣萬安日前受訪時指出，黃珊珊支持度23％，若黃珊珊代表現在的台北市政府，就表示有超過一半、甚至7成市民期待要有新的改變；黃珊珊則在臉書回擊「國民黨支持率11.5％，若中國國民黨代表現在的蔣萬安，代表有將近9成的民眾，認為蔣經國的孫子還有很大的進步空間」。

對此，蔣萬安今於電台強調要就事論事，主要是媒體有最新民調，特別就六都各項指標評比，台北市光榮感、幸福感、滿意度，在六都敬陪末座，市府團隊要嚴肅面對，這是警訊，特別是北市人口流失太多，近20萬人，現在很可能跌破250萬人，「市民朋友已經用腳投票」，市民朋友已經把意見表達出來，就事論事，不希望有政治口水、相互攻擊。

對於黃珊珊發臉書稱「蔣家後代子孫」有很大進步空間。蔣萬安表示，「還是在我的...蔣家這樣攻擊」，感到很訝異，還是回歸這件事本質，都是希望北市好，市民朋友對於北市進步的幅度不滿意，應該就問題好好面對解決，不希望看到有任何的政治攻擊。

蔣萬安說，如果又再做這樣批評、質疑，在家世上面做文章，「很遺憾、也很訝異會這樣說」，回歸事情的本質，如果市府沒有做好就改進，點出問題所在就應該嚴肅面對。

蔣萬安事後受訪重申，對於黃珊珊用蔣家身世做回應、攻擊，蠻訝異與遺憾，應該就事論事來討論市政，像是市民關心的交通、居住等，都有改進空間。

針對衛福部長陳時中上周已經密會民進黨高層，預計6月立院休會後正式參選，蔣萬安表示，民進黨要推派誰出來，是民進黨內部是其，他不方便多做評論，但民眾關心疫情再起、確診數量攀高，疫苗打完三劑者也不到5成，特別希望年長者能打疫苗，參照其他國家作法，指揮中心必須要積極因應。

蔣萬安表示，其他國家解封，台灣也勢必走到這步，台灣要與病毒共存或是要繼續清零，戰略不標必須思考清楚擬定策略，指揮中心要做好防疫符合民眾期待，但任何人要參選都是個人權利，都完全尊重。

另外，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞傳出因為防疫辛苦，連回家洗衣服的時間都沒有。蔣萬安認為，指揮中心一直很辛苦，這幾天確診數攀升，有隱形傳播鏈，進行疫調都很辛苦，不管是指揮中心或是專家學者，基層醫療與檢驗所人員都辛苦，他表示最高敬意。