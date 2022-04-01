盧布接續上漲行情，連續第九個交易日走強，周四在莫斯科交易所收於83盧布兌1美元。在部分賣空禁令解除之後，莫斯科股市依然大幅上漲。市場關注俄羅斯政府要求以盧布支付天然氣的影響。

盧布兌美元匯率上漲1.6%，來到83.20盧布，為2月25日以來最高收盤價水準。兌歐元上漲1.8%，為92.50盧布。

推動盧布升值的動能在某種程度上是人為的。盧布在2月下旬之前一直都採取自由浮動匯率，如今卻受到資本管制、禁止購買現鈔美元和歐元等行政措施的操縱。

在莫斯科交易所中，盧布在過去16個交易日中有15天出現升值。

俄羅斯總統普丁在週四簽署命令，要求歐洲以盧布支付天然氣費用，否則會切斷供應。

據消息人士告知路透，天然氣出口的合約貨幣(美元或歐元)不變，但尋求最終以盧布支付。俄羅斯天然氣工業銀行(Gazprombank)周四表示，將提供條件，方便讓買家以盧布付款。

據俄方官員透露的細節，普丁簽署的法令一致於周三與德國總理的電話商議，合約貨幣維持不變，但是中介銀行需有轉換帳戶，買家需再開設新的盧布帳戶，方便歐元/盧布的轉換。代理銀行首先接受歐元/美元的付款，然後按照指定的匯率即時地兌換為盧布。俄羅斯天然氣工業銀行將代表買家接收盧布。

德國經濟部在周三沙盤推演，並宣布緊急應變計畫。

俄羅斯股市在周四升高。俄羅斯央行在周四部份地解除了賣空禁令，限制在83檔股票。

莫斯科交易所表示，一旦目前受阻的俄羅斯國家存管局(NSD)與國際清算機構之間的轉帳問題獲得解決，外國證券的交易將重新啟動。

以美元計價的RTS指數升7.6%，來到1021.28點，回復到開戰前的最高水準。以盧布計價的MOEX指數收漲7.6%，為2703.51點。

俄羅斯天然氣工業(Gazprom)大漲12.3%。受制裁的銀行、VTB銀行也大漲15.4%。

俄羅斯基準10年期國債殖利率降至11.1%，為2月22日以來最低水準。