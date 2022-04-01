近期台股持續受到國際股市震盪，及俄烏戰事膠著影響，許多個股震盪程度加劇，再加上中國大陸封城影響，使半導體需求和供應鏈出現新的變化。市場憂心中國大陸封城恐已影響當地對個人電腦、智慧手機與電視等消費性電子的半導體需求，所有半導體廠商也都擔心供應鏈成本增加。今早半導體族群跌幅逾1個百分點，台股掛牌的3檔半導體ETF包括:中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)、新光臺灣半導體30(00904)也都拉回整理。掛牌較早的00891及00892在首季月線連3黑。

新光臺灣半導體30 ETF(00904)基金經理人王韻茹表示，觀察半導體ETF，只要出現折價(市價低於淨值)，反而是投資人搶便宜時機，建議投資人可以選擇以「市值」為篩選的半導體ETF，透過ETF直接掌握臺灣半導體龍頭股，不僅基本面佳，未來財報有獲利題材加持，股價中長線迎產業成長前景，更具跌深反彈契機，並享有每季配息機制，作為長期存台股ETF的新選擇。

國內三檔半導體ETF近期遇「俄」夢纏身，股價隨台股震盪盤整，加上市場短期有供需反轉與砍單雜音等，但中長期來看，王韻茹認為，2022年半導體大廠仍大舉擴大資本支出，除晶圓代工外、記憶體大廠的資本支出也大增，另外，車用及第三代半導體需求趨勢明確，功率半導體大廠擴大資本支出，加上隨著晶片缺貨潮，半導體擴產升級為國家戰略層級的角力，身為護國神山的台積電，亦扶植本土供應鏈，台灣透過半導體耗材及零組件在地化，能夠在數小時內彈性供應北、中、南的晶圓廠區所需，成為各國短期間難以超越的地理優勢，加速台灣半導體產業未來更具競爭力，顯示廠商對台灣半導體中長線景氣看法偏多。

王韻茹表示，全球半導體產業，迎向長線結構成長契機，其中最大商機，來自台灣半導體產業中，擁有先進封裝等關鍵技術，加上台積電扶植本土供應鏈成形，未來台灣本土供應鏈中，包括設備廠、材料廠、和檢測廠等乘勢而起，未來成長潛力大，有望迎接下波新兆元商機，建議投資人第二季可佈局台灣半導體ETF，透過ETF完整涵蓋台灣半導體上中下游重要個股，趁現階段股價逢低可佈局。