先前在T1聯盟球員註冊與洋將大限並未列在桃園雲豹名單之內的米特羅維奇，終在1日宣告正式解約，本季他僅打了6場，留下17.5分、5.2籃板與2.0助攻數據，就因左大腿拉傷缺賽至今，雲豹自然沒有繼續留他的可能性，目前雲豹確定留下威廉斯、戴維斯、吉倫與湯馬斯4名洋將面對本季剩餘賽事。

以下是桃園雲豹新聞稿內容，「桃園雲豹職業籃球隊今天(1日)宣布，提前與米特羅維奇(Aleksandar Mitrović)結束合約關係，31歲的米特羅維奇，本季出賽6場，場均繳出17.5分、5.7籃板、2助攻，更曾拿下單場30分的亮眼成績，但因季中左大腿拉傷遲未痊癒，球團因而在本季註冊截止日前做出解約決定，但仍感謝他效力期間為桃園雲豹的付出與配合，就算無法上場，仍持續在場邊扮演老大哥的角色給予隊友鼓勵。

T1聯盟球員註冊及交易大限已於3月20日晚間11點59分截止，桃園雲豹本季剩餘賽事洋將確定註冊吉倫(John Gillon)、戴維斯(Deyonta Davis)、湯馬斯 (Elijah Thomas) 、威廉斯(Troy Williams)4名洋將及亞外球員狄安森(Caelan Tiongson)。」