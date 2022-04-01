俄烏戰事未解，歐美國家針對俄羅斯的制裁行動持續進行，周四傳出美國將發動新一波經濟制裁，鎖定多家俄羅斯晶片製造商與為電子出口商，其中最大晶片製造業者Mikron也被列在名單上，而該公司生產的晶片被俄羅斯重要的支付系統Mir所使用，若此事成真，Mir系統勢必受到衝擊。

綜合外媒報導，在Visa卡和Mastercard卡因加入制裁而暫停在俄羅斯的營運後，俄羅斯透過Mikron的晶片協助建立的Mir支付系統，有知情人士透露，俄羅斯甚至鼓勵印度將其支付系統（UPI）與Mir進行串接，以便俄羅斯與印度的金融交流可以更加方便，更可以規避制裁。

美國新一波的制裁鎖定俄羅斯的高科技及國防產業，許多企業被指控使用西方國家的技術，包括超級電腦公司T-Platforms、Serniya Engineering及通訊商AO NII-Vektor等企業。

美國財政部也指控這些企業涉及協助俄國國防部採購科技和設備，且都不受現行的制裁措施規範，財政部也預告接下會將制裁目標放在航太、航海和電子業身上，財政部長葉倫（Janet Yellen）強調，「我們將持續普丁在各方面的戰爭武器，直到這場無端的戰爭結束。」