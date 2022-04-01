俄羅斯媒體30日發出一篇報導，烏克蘭42歲女狙擊手奧萊娜（Olena Bilozerska）在頓巴斯地區被俄軍擊斃，該報導強調奧萊娜是烏克蘭「致命女狙擊手」曾在一個晚上擊斃3名親俄人士。結果隔天奧萊娜就親自在FB上發文澄清自己安然無恙，還自嘲「被陣亡是個好兆頭，我現在應該可以很長壽了。」

根據報導中的影片顯示，一名女屍被裝在屍袋中，俄軍指他們擊斃了奧萊娜。根據俄軍統計，奧萊娜除了在一夜擊斃3名親俄人士之外，還射殺多達7名俄軍官，一個人拖住200名俄羅斯部隊大半天。

奧萊娜隔天在FB上發文自嘲，朋友說這是個好兆頭，我現在會長壽。但她表示情況令人難過，因為敵人隨便拍攝了一個女人的屍體便指稱是她，雖然不知道死者是誰，但看起來不像是一位軍人，而是平民。她還說，她有朋友被俄軍帶到俄羅斯的「過濾營」，她很擔心她的狀況。

奧萊娜原本是一名記者，2014年起以志願軍身分參加烏東戰爭，2018年10月開始在海軍陸戰隊服役，並且擔任軍官。

幾天前烏克蘭也聲稱俘虜了俄羅斯女狙擊手伊琳娜（Irina Starikova），她至少奪走了40名烏克蘭平民的性命，最後竟因為受傷被同伴丟包在基輔，但俄官方或本人目前沒有證實這個消息。