國內基因定序業者基米(4195)2021年合併營收為3億8996萬元，年減12%，歸屬母公司業主淨利1873萬元，每股稅後盈餘0.32元，擬配發每股股票股利0.2元。總經理江俊奇指出，因應疫情帶來的新常態，科研市場服務需求逐漸回溫，今年將延伸布局中南部市場，目前在台中、高雄已設立辦公室，未來將規劃於新竹、台南設立據點，完善科研市場的服務通路。此外，新冠檢測也因「流感化」將成為常態性需求，有助維持臨床檢測客戶業績的穩定挹注。

基米表示，新冠肺炎疫情對公司去年營收影響利弊參半；其中因全台啟動防疫三級警戒措施，居家遠距分流上班導致科研實驗室基礎使用量降低，但受惠新冠檢測需求增加，帶動臨床檢測業績大幅成長，抵銷疫情的負面衝擊。唯考量集團長遠發展，公司決定分拆旗下創新技術部農業基因事業予基育生技，使得去年整體營收表現未如預期。

展望未來，基米表示，公司在定序與引子核酸合成服務擁有本土最高市占率，除致力將現有技術升級導入自動化流程以提升生產服務效率外，並將持續優化產品組合、增加自製品項，蓄積中長期營運成長動能。

基米指出，甫完成工落成的全台首家GMP核酸合成新廠，不僅完整了本土核酸產業供應鏈，也讓台灣正式步入核酸級疫苗產業國家自主產製時代。公司將積極進行後續相關取證作業及試量產，屆時可望成為推升營運成長的新動能。