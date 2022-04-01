美國總統拜登今天表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）變得一意孤行，企圖繼續侵略烏克蘭，而且可能已軟禁部分幕僚。

法新社報導，這是拜登首度公開談論西方國家對於克里姆林宮內部因烏克蘭戰事而氣氛緊張的評估。他也對俄國宣稱縮減攻擊烏克蘭力道抱持懷疑態度。

記者詢及英美情報指稱蒲亭發現在烏克蘭戰事上受到下屬誤導與蒙蔽一事時，拜登表示「他似乎把自己隔離起來，且有一些跡象顯示，他已開除一些幕僚，或是把他們軟禁在家」。

不過拜登也說，當中有很多臆測成分，他不想太過相信那種說法。

然而，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）稍後表示：「我們看到有報導說許多俄羅斯官員被邊緣化、疏遠，基本上被冷凍，或者正如總統略為提及，甚至被軟禁。」

普萊斯表示，俄方看來沒料到烏克蘭會如此頑強抵抗，也很訝異西方制裁會如此猛烈，如今俄國入侵烏克蘭戰況膠著，使得幕僚未據實以告影響蒲亭決策的說法更具說服力。

普萊斯說：「我們有理由相信蒲亭總統確實感覺被誤導。如果看一下過去5週左右的事態發展會發現，蒲亭總統顯然有幾次誤判。」

普萊斯還說：「否則他為何會在我們早就預告，且相當明顯會觸發一連串後果卻仍大舉入侵？他認為他的大軍能夠迅速取得戰術勝利，顯然是誤判了。」

拜登向媒體發言時也談到，莫斯科當局已承諾在烏克蘭首都基輔和北部大城切爾尼戈夫（Chernihiv）周邊減少戰事，但他不確定俄方真正意圖。

拜登表示，如果俄軍真的撤離這些城市，為的恐怕只是轉移焦點，加強在烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區發動攻擊。

拜登說：「到目前為止，沒有明確的證據顯示他會將所有這些部隊撤出基輔。還有證據顯示他正加強在頓巴斯的軍力。」

他說：「我有點持懷疑態度。他是否真的要撤退的問題有待商榷。」