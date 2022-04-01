員林是彰化的經濟及文化重鎮，有民眾在員林市的外環道繞了一圈，發現員林的房子都很漂亮，都市計畫區的房子還全都是新蓋的，一整排透天別墅，感覺和台灣別的縣市不同，好像不在台灣的感覺，讓他忍不住詢問「為什麼員林能蓋這麼多獨棟透天別墅？」引來不少內行人透露，那區都是有錢人。

一名網友在PTT發文表示，剛剛在員林市的外環道繞了一圈，覺得員林的房子也漂亮的太誇張了，像是新開發的都市計畫區全都是新蓋的透天、別墅，每一棟都有新穎俐落的設計，各有特色，和其他縣市建商蓋一整排的完全不同，高級到有一種不像是在台灣的感覺。

原PO接著說，住北部鳥籠社區大樓的他完全無法想像，為什麼有這麼多地可以拿來蓋透天厝？好奇詢問「為什麼員林能蓋這麼多獨棟透天別墅？」

貼文引起熱議，大家紛紛留言「員林一堆有錢人！一堆欸」、「你不知道員林全台灣億萬富翁最密集的嗎？」、「住那邊超爽，餐廳一間一間開，機能又好」、「生活機能跟台中還是有差，不過空間真的大」、「員道大道房子真心漂亮但好貴」。

員林大道是一條30米路寬並環繞整個員林市區的外環道路，為彰化縣第八期員林都市計劃之一，於2013年9月7日開放大部分路段通車。全長約8.8公里，接通了員林市區各主要幹道，其效益是為改善長期以來交通堵塞問題。