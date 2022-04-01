第一銀行長期深耕ESG(環境、社會、公司治理)，響應行政院環境保護署「全民綠生活」，以實際行動加入奉茶行列，首波選定在擁有綠建築標章的大稻埕分行，以及位在西門特色商圈的西門分行設置「奉茶站」，供民眾自備容器前來取水，藉由資源共享的方式，支持環保減塑。 為協助減少塑膠瓶裝水的使用，第一銀行大稻埕分行及西門分行即日起上線「奉茶行動APP」，提供冰、溫、熱等不同飲水，結合數位科技與公眾力量，讓每日來行客戶、觀光客、孩童家長、鄰里居民等需要在外取得飲用水的民眾，透過APP輕鬆又快速找到免費提供飲水的店家，也持續傳承臺灣人好客、良善的精神。

根據統計，臺灣每年使用達10億瓶瓶裝水，排列長度等同於環繞地球5.7圈；生產塑膠瓶除了要耗費大量原油、水等地球資源，還會造成空氣污染、水污染及溫室氣體排放，只要消費者每年減少1％瓶裝水使用，就可減量近900公噸的二氧化碳。

繼大稻埕分行及西門分行上線後，第一銀行未來也規劃陸續於全臺綠建築分行設置奉茶站，讓簡單的一杯茶水充滿溫暖人情味，並鼓勵社會大眾養成自備環保杯的習慣。

第一銀行積極落實環境永續，今年於基隆、宜蘭、臺中等地種下約3,000棵樹苗，綠覆地面積約3公頃，估計每年可吸附30公噸的碳排放量，並預計協助全臺23所偏鄉小學更換LED節能燈具，讓環保減碳與金融本業結合，關懷社會公益之餘，為綠色永續盡一份心力，打造低碳美好生活。 第一銀行ESG表現深受國內外高度肯定，未來將繼續推廣公益節能，喚起更多人對環境永續及社會公益的重視，將正向影響力傳遞到臺灣每個角落，同時期盼號召更多企業一起投入公益志業，擴大愛的循環，秉持「就在你左右」精神，以具體行動回饋、關懷社會，穩健邁向「永續金融，第一品牌」目標。